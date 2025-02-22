За взятку задержан главный специалист департамента транспорта мэрии Бишкека

ГКНБ КР в рамках антикоррупционной работы пресек факт получения взятки со стороны главного специалиста департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.
По его данным, 18 февраля 2025 года А.Т.Т. задержали при получении 60 тысяч сомов. По данным следствия, он вымогал деньги под угрозой проведения проверок со стороны контролирующих органов.
В отношении задержанного А.Т.Т. возбуждено уголовное дело, 19 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения до 19 апреля 2025 года в СИЗО-1.