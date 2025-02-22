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Происшествия

За взятку задержан главный специалист департамента транспорта мэрии Бишкека

ГКНБ КР в рамках антикоррупционной работы пресек факт получения взятки со стороны главного специалиста департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По его данным, 18 февраля 2025 года А.Т.Т. задержали при получении 60 тысяч сомов. По данным следствия, он вымогал деньги под угрозой проведения проверок со стороны контролирующих органов.

Установлено, что муниципальный служащий неоднократно получал взятки от гражданина в обмен на содействие в решении различных вопросов, выходящих за рамки его должностных полномочий.

В отношении задержанного А.Т.Т. возбуждено уголовное дело, 19 февраля 2025 года суд избрал меру пресечения до 19 апреля 2025 года в СИЗО-1.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320795/
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