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Происшествия

В Бишкеке задержан директор ГП «Государственная лотерейная компания»

ГКНБ выявил коррупционную схему, организованную руководителем ГП «Государственная лотерейная компания» («Кыргызлото») при Госагентстве по управлению госимуществом. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, следствие установило, что руководитель «Кыргызлото» К.В.В. в «корыстных интересах и в целях незаконного обогащения и извлечения материальной выгоды создал условия для вымогательства денежных средств при взаимодействии с потенциальными инвесторами».

По данным ГКНБ, задержанный якобы вымогал $10 тысяч у инвесторов, намеревающихся вкладывать деньги и развивать лотерейную деятельность страны. Более того, устанавливая дополнительные требования и создавая искусственные преграды, он требовал откат с продажи каждого лотерейного билета.

По сведениям пресс-центра, 3 марта в рамках возбужденного уголовного дела К.В.В. задержан с поличным при получении части от $10 тысяч в качестве взятки и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321757/
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