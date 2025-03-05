В Бишкеке задержан директор ГП «Государственная лотерейная компания»

ГКНБ выявил коррупционную схему, организованную руководителем ГП «Государственная лотерейная компания» («Кыргызлото») при Госагентстве по управлению госимуществом. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, следствие установило, что руководитель «Кыргызлото» К.В.В. в «корыстных интересах и в целях незаконного обогащения и извлечения материальной выгоды создал условия для вымогательства денежных средств при взаимодействии с потенциальными инвесторами».







По сведениям пресс-центра, 3 марта в рамках возбужденного уголовного дела К.В.В. задержан с поличным при получении части от $10 тысяч в качестве взятки и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.