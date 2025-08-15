11:11
Происшествия

Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор двум бывшим полковникам Таможенной службы России за получение взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы РФ.

Дмитрий Паршин и Чингиз Медетов получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

объединенной пресс-службы судов города Москвы
Фото объединенной пресс-службы судов города Москвы

Двое офицеров отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России были арестованы в декабре 2024 года.

По версии следствия, они в служебной командировке на территории Кыргызстана летом 2023 года потребовали взятку у местного жителя. Оба отрицают свою вину, настаивая на отсутствии в их действиях состава преступления.

Дмитрий Паршин до работы в таможне занимал должность начальника оперативной службы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что офицеры отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России Чингиз Медетов и Дмитрий Паршин, находясь в служебной командировке в Кыргызстане летом 2023 года, потребовали взятку в крупном размере у одного из местных жителей. Они были арестованы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339679/
