Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор двум бывшим полковникам Таможенной службы России за получение взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы РФ.

Дмитрий Паршин и Чингиз Медетов получили по девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото объединенной пресс-службы судов города Москвы

Двое офицеров отдела специальных мероприятий службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России были арестованы в декабре 2024 года.

По версии следствия, они в служебной командировке на территории Кыргызстана летом 2023 года потребовали взятку у местного жителя. Оба отрицают свою вину, настаивая на отсутствии в их действиях состава преступления.

Дмитрий Паршин до работы в таможне занимал должность начальника оперативной службы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области.

