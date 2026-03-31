Дом художника останется в муниципальной собственности. Об этом сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщил мэр Айбек Джунушалиев.

По его словам, вопрос передачи земельного участка по адресу: проспект Чуй, 108, где находится Дом художника, вызвал широкий общественный резонанс. С учетом поступивших предложений мэрия решила снять вопрос с повестки дня.

«Дом художника останется в муниципальной собственности и продолжит работу», — сказал Айбек Джунушалиев.

Его заместитель Азамат Кадыров добавил, что участок по улице Киевской, 55, предусмотренный проектом постановления для передачи в госсобственность, остается на рассмотрении депутатов.

Ранее сообщалось, что Дом художника в Бишкеке оказался под угрозой сноса. Постановление муниципалитета юристы обжаловали в суде. Рассмотрение дела назначили на 16 апреля.