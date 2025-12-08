17:17
В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата

В Бишкекском горкенеше могут появиться два новых депутата. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекской ТИК.

Напомним, депутаты БГК Куванычбек Конгантиев и Жаныбек Абиров («Жаңы күч — Новая сила»), по предварительным данным, попадают в новый состав Жогорку Кенеша.

По информации БТИК, Конгантиева сменит Бекзат Мамырканов, а место Абирова займет Айбек Дунканаев.

В парламент также проходит экс-депутат БГК Болот Ибрагимов. Ранее он и Улукбек Карыпбек уулу сложили полномочия депутатов местного кенеша. Вместо них пришли новые народные избранники — Тилек Асылбеков и Азирет Асилбеков.
