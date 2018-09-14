Дело Текебаева. ГСИН не принимала решения об этапировании политика из больницы

Государственная служба исполнения наказаний не принимала решения об этапировании экс-депутата Омурбека Текебаева из Центра неврологии, где он проходил лечение, в ИК № 47. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

По ее данным, политик более не нуждается в стационаре, поэтому его госпитализация завершилась. Так руководству службы сообщили врачи.

«Однако все необходимые процедуры Омурбек Текебаев будет проходить в ИК № 47, которая, по сути, является тюремным лазаретом. Если опять потребуется госпитализация и обследование оборудованием, которого у нас нет, то его вновь отправят в больницу», — отметили в ГСИН.

Однако адвокаты Омурбека Текебаева опровергают это заявление. По словам Таалайгуль Токтакуновой, политик не прошел полный курс лечения. Он принимает сильные препараты, и таких антибиотиков в ИК № 47 нет.

Более того, подчеркнула юрист, врачи выступали категорически против перевода Омурбека Текебаева. «Кыргызстан вновь нарушает международные обязательства. Мало того, что нам отказывают в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, так еще и долечиться не дают», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Состояние Омурбека Текебаева очень тяжелое. Перевод в ИК № 47 можно приравнять к пыткам и нарушению прав заключенного. Таалайгуль Токтакунова

диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз. Кроме того, врачи обнаружили у него опухоль в области щитовидной железы.

Ранее у Омурбека Текебаева

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 47.