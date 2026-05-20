Депутат заявила о нарушениях при стерилизации инструментов в НЦОМиД

Депутат Жылдыз Садырбаева на заседании Жогорку Кенеша 20 мая подняла вопрос о нехватке автоклавов в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД).

Она заявила, что для проведения стерилизации инструменты возят в другие медицинские учреждения, из-за чего нарушаются санитарные нормы и требования.

«Стерильность — это не формальность, это жизнь пациентов. Если стерильные инструменты перевозят в неподходящих условиях, то в разы повышается риск операционных инфекций, сепсиса и инфекционных заболеваний в больнице. Тем более тут речь идет о новорожденных детях, матерях после операции», — сказала депутат.

Она отметила, что уже поднимала эту проблему в январе 2026 года, однако позже Минздрав заявил, что все процессы проводятся согласно санитарным нормам.

При этом парламентарий добавила, что имеющиеся у нее на руках обращения, фото и видео опровергают заявление Министерства здравоохранения. По словам Жылдыз Садырбаевой, тревогу бьют сами медработники, говоря о том, что на протяжении двух месяцев полноценно не работает центр по стерилизации инструментов.

Депутат попросила кабмин провести открытую и объективную проверку в НЦОМиД, выявить реальную ситуацию со стерилизацией инструментов и условиями перевозки инструментов, а также обеспечить учреждение необходимым количеством автоклавов.