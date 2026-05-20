Общество

Ситуация после ливней в Иссык-Кульской области стабильная — МЧС

В Иссык-Кульской области обстановка после сильных ливней, прошедших 19 мая, стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

По данным ведомства, в Караколе подтопило подвалы многоквартирных домов № № 2,  6 и 9 микрорайона «Восход» и дома № 160 микрорайона «Геология».

Для ликвидации последствий привлекли службы гражданской защиты города. На месте задействованы два экскаватора городского управления водного хозяйства и дорожного обслуживания, три ассенизаторские машины предприятия «Тазалык», мотопомпа, спасатели Каракольского городского отдела МЧС. В настоящее время последствия подтопления устранены.

В Ак-Суйском районе на 10-м километре автодороги Каракол — Энилчек произошел размыв обочины. В результате вода потопила дворы 11 жилых домов: четыре — в селе Маман, три — в селе Отуз-Уул, четыре — в селе Уч-Кайнар.

К ликвидации последствий селей привлекли девять спасателей под руководством начальника управления МЧС по Иссык-Кульской области, один экскаватор управления водного хозяйства, два экскаватора айыл окмоту и один экскаватор компании «Чайна Роуд».

По данным МЧС, последствия ЧС устранены, дорожное сообщение восстановлено. Предварительная оценка ущерба пока не проведена, будет создана специальная комиссия.
