Мэр Бишкека отреагировал на сигналы СМИ и заставил исправить плохую работу

В сквере Дружбы народов в Бишкеке наводят порядок после того, как мэру Айбеку Джунушалиеву показали недобросовестную работу его подчиненных.
Несколько дней коммунальные службы исправляют в сквере свои же недоработки: покрасили и починили скамейки (одна из них почему-то исчезла), поправили гранитные плиты ступенек, убрали проводку и начали перекапывать отдельные участки загубленного газона.
Не обошлось без любимых мэрией комков — тут они теперь тоже появились.
Ремонт монумента «Дружба народов» возле здания Жогорку Кенеша обошелся примерно в 32 миллиона сомов. Его сделали в прошлом году.