Общество

Мэр Бишкека отреагировал на сигналы СМИ и заставил исправить плохую работу

В сквере Дружбы народов в Бишкеке наводят порядок после того, как мэру Айбеку Джунушалиеву показали недобросовестную работу его подчиненных.

Напомним, с этого сквера муниципалитет пару лет назад начал реконструкцию городских зеленых зон. Однако работу выполнили некачественно. Горожане и СМИ указывали на сломанные скамейки, торчащие электропровода и разбитые ограждения.

Несколько дней коммунальные службы исправляют в сквере свои же недоработки: покрасили и починили скамейки (одна из них почему-то исчезла), поправили гранитные плиты ступенек, убрали проводку и начали перекапывать отдельные участки загубленного газона.

Не обошлось без любимых мэрией комков — тут они теперь тоже появились. 

Ремонт монумента «Дружба народов» возле здания Жогорку Кенеша обошелся примерно в 32 миллиона сомов. Его сделали в прошлом году.
