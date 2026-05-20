Власть

Депутаты одобрили выделение почти 2,5 миллиарда сомов. Кому они достанутся

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, финансам, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил распоряжение о выделении более 2 миллиардов 462 миллионов сомов из республиканского бюджета.

По словам заместителя министра финансов Жибек Дуйшеевой, Генеральной прокуратуре выделят 26 миллионов 476 тысяч сомов на заработную плату в связи с открытием экологической прокуратуры и увеличением штата на 30 человек.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Заседание комитета ЖК по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции
Еще 156 миллионов 900 тысяч сомов направят на дополнительные надбавки сотрудникам службы судебных исполнителей.

Для государственного банка «Кылым Банк» предусмотрено 2 миллиарда сомов на увеличение уставного капитала. 

Средства направят и регионам. Так, Ийри-Суйскому айыл окмоту Узгенского района Ошской области выделят 12 миллионов 609 тысяч сомов на ремонт дорог и подготовку к зимнему периоду.

В Нарынской области средства выделят районным госадминистрациям: Ак-Талинскому району — 4 миллиона сомов, Ат-Башинскому — 4 миллиона 306 тысяч сомов, Джумгальскому — 3 миллиона 999 тысяч сомов и Нарынскому району — 4 миллиона сомов.

На развитие Таласа предусмотрено 250 миллионов сомов.

Напомним, ранее на этом заседании депутаты одобрили выделение $530 тысяч Министерству экономики и коммерции на масштабное продвижение страны на мировых финансовых рынках и привлечение прямых иностранных инвестиций.
