Власть
Сюжет: Атака на Иран

Си Цзиньпин заявил о необходимости завершения войны в Иране

Боевые действия на Ближнем Востоке необходимо прекратить, заявил сегодня председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.

Визит президента России в Китай

Прекращение войны поможет уменьшить угрозу стабильности мировых поставок энергоресурсов и международной торговли, сказал он.

Напомним, ранее лидер КНР принимал в Пекине президента США Дональда Трампа. США и Израиль начали атаку на Иран 28 февраля, требуя от Тегерана отказаться от ядерной программы.

Попытки вынудить Иран пойти на условия Вашингтона не дали результата, при этом блокада Ормузского пролива, стратегически важного канала экспорта нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, спровоцировала в мире серьезный энергетический кризис, влияние которого ощутил и Китай.

На этом фоне с российских нефти и газа были частично сняты санкции США и Великобритании. Увеличение поставок российского газа в Китай — один из важнейших вопросов в повестке визита главы РФ в КНР.

Как сообщает агентство Синьхуа, слова Си Цзиньпина прозвучали на фоне продолжающихся военных операций США и Израиля против Ирана и глобальных усилий по предотвращению полномасштабной региональной войны. В рамках этой дипломатической позиции Пекин выдвинул официальный мирный план из четырех пунктов, направленный на стабилизацию региона.

Китайское руководство обозначило ключевые приоритеты инициативы:

  • Мирное сосуществование: государства Ближнего Востока и Персидского залива должны сформировать инклюзивную и устойчивую систему коллективной безопасности.
  • Уважение суверенитета: Пекин назвал недопустимыми нарушения национального суверенитета Ирана и Ливана, подчеркнув, что южный Ливан не должен превратиться во «вторую Газу».
  • Верховенство права: неукоснительное соблюдение международного права и Устава ООН.
  • Баланс безопасности и развития: прекращение огня, защита гражданского населения и немедленный переход к прямым дипломатическим переговорам.
