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Общество

Дело об убийстве брата Аиды Саляновой передано в суд

Дело об убийстве брата Аиды Саляновой передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, следствие закончено.

«Задержано двое подозреваемых, один в Бишкеке, второй — в Москве. Решается вопрос о его экстрадиции, необходимые для этого материалы переданы в Генеральную прокуратуру, третий подозреваемый пока в розыске. Изъято огнестрельное оружие с патронами», — сообщили в ведомстве.

Напомним, брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой Улана убили в его доме 5 ноября. Преступники ничего не взяли. После убийства они скрылись на машине. Основного подозреваемого в преступлении задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.

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