Общество

Минздрав КР усиливает меры по профилактике рака шейки матки. Акцент на ВПЧ-тесты

Заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова совместно с экспертным сообществом, Фондом ООН в области народонаселения и Альянсом по планированию семьи провела рабочее совещание, посвященное вопросам профилактики и раннего выявления рака шейки матки.

По данным Минздрава, речь идет не просто о внедрении нового лабораторного теста, а о переходе к системной модели профилактики, в которой каждая женщина из целевой группы проходит полный и управляемый маршрут — от приглашения и ВПЧ-тестирования до получения результата и дальнейшего медицинского сопровождения при необходимости.

Минздрава
Фото Минздрава

Рак шейки матки остается одним из немногих онкологических заболеваний, которое можно практически полностью предотвратить.
