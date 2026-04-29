Специнтернат для незрячих оштрафовали на 18 тысяч сомов за антисанитарию

В школе-интернате для слепых и слабовидящих детей в Бишкеке выявлены испорченные продукты и санитарные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города.

По ее данным, внеплановая проверка специнтерната инициирована по обращению родителей и состоялась 22 апреля. Обследование проводилось в их присутствии. В ходе проверки частично подтвердились факты, изложенные в обращении.

Установлено, что в овощехранилище учреждения нашли 725 килограммов картофеля с признаками порчи.

Читайте по теме Антисанитария и плохие продукты. Нарушения выявили в специнтернате для незрячих

По итогам проверки руководству учреждения выдано санитарное предписание с требованием провести сортировку испорченной продукции, обеспечить соблюдение санитарных требований при хранении пищевых продуктов и привести состояние пищеблока и складских помещений в соответствие с установленными нормами.

При контрольном обследовании 28 апреля установлено, что предписание исполнено частично. В этот же день было проведено дополнительное санитарно-эпидемиологическое обследование всей территории, зданий и помещений учреждения. Выявлены нарушения санитарно-технического состояния, включая неудовлетворительное состояние отдельных помещений и элементов инфраструктуры.

По итогам проверки выдано дополнительное санитарное предписание, согласно которому необходимо провести ремонт помещений, обеспечить их исправное состояние, регулярную уборку и дезинфекцию, а также устранить выявленные нарушения санитарного характера.

За нарушения в отношении руководства учреждения составлены протоколы о правонарушении с наложением административных взысканий на общую сумму 18 тысяч сомов.