В Кыргызстане создана экспертная группа по реформированию детдомов и интернатов

В Кыргызстане при аппарате президента создана экспертная рабочая группа по реформированию системы детских домов и учреждений интернатного типа. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, группа изучит оптимизацию интернатных учреждений, реализацию государственной политики по продвижению интересов и потребностей детей, защите прав ребенка на семейное окружение, оказанию содействия в создании услуг по поддержке детей и семьи в трудной жизненной ситуации.

В состав экспертной группы вошли представители государственных органов, а также неправительственных организаций, которые занимаются вопросами защиты прав детей.

Напомним, вопросы поддержки семьи и защиты детей во время встречи президента Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля подняла руководитель фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. Двадцать седьмого июля глава государства встретился с ней для детального обсуждения вопросов реформирования системы детских домов. По итогам встречи принято решение создать рабочую группу.