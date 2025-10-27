16:08
Пропавшую пациентку Жайылского интерната нашли мертвой

Найдено тело пациентки Жайылского психоневрологического интерната, 45-летней Натальи Денисенко, которая пропала 23 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Директор интерната сообщила в милицию, что женщина исчезла около 12.45 во время прогулки. Найти ее смогли только 26 октября. Тело обнаружено в арыке примерно в трех километрах от интерната.

По данным экспертизы, женщина умерла от утопления и переохлаждения. На теле не обнаружили следов насилия.  В милиции отметили, что проводится проверка, назначены экспертизы, после которых будет принято решение.

Отмечается, что у Натальи Денисенко была инвалидность первой группы.
