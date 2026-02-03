В КР утвердили новый порядок защиты детей, вовлеченных в уголовный процесс

Кабинет министров утвердил новый порядок взаимодействия государственных органов и местных властей при выводе ребенка из системы уголовного судопроизводства. Документ направлен на защиту наилучших интересов несовершеннолетних и реализацию норм Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно постановлению, утвержден механизм межведомственного сотрудничества при сопровождении ребенка на всех этапах — от фиксации случая до его реабилитации и возвращения в безопасную среду. В программе участвуют сразу несколько госструктур, включая органы соцзащиты, образования, здравоохранения, юстиции и местного самоуправления.

Отмечено, что Министерство труда, социальной защиты и миграции создаст единую электронную базу отчетности для обмена информацией между ведомствами. При этом особо подчеркивается соблюдение законодательства о защите персональных данных.

Все мероприятия финансируются в рамках уже утвержденных бюджетов министерств и ведомств, задействованных в программе. Постановление вступит в силу через семь дней.