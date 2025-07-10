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Общество

Более 105 миллионов сомов выделили на капремонт школ-интернатов

На капитальный ремонт школ-интернатов и специальных образовательных учреждений выделено 105,5 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

По ее данным, в целях улучшения условий для обучения и проживания детей планируется проведение капитального ремонта в ряде образовательных учреждений.

На выделенные средства заменят кровлю зданий, отремонтируют системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, обновят санитарные узлы и внутренние помещения.

«Качество выполнения этих работ и соблюдение сроков будут находиться под строгим контролем. Четкая и ответственная организация — основа успеха всей системы», — отметила министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева.

Она также затронула вопрос комплектования. По ее словам, нельзя допускать открытия малокомплектных классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335763/
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