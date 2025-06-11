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Общество

Для слепых и слабовидящих детей Кыргызстана передали технику со шрифтом Брайля

Школе-интернату для слепых и слабовидящих детей в Кыргызстане подарили современное оборудование. Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

По его данным, школьники получили 10 брайлевских пишущих машинок, 4 механические печатные машинки по Брайлю, 2 принтера Брайля и 5 интерактивных панелей.

Директор школы Айгуль Кудайкулова провела экскурсию и показала, как новое оборудование уже используют в образовательном процессе.

Раньше учителя готовили материалы вручную на досках Брайля. Теперь интерактивные панели демонстрируют учебные материалы, а ученики уже научились пользоваться машинками.

Сотрудникам Русского дома в Оше и Генерального консульства России дети вручили благодарственные письма и картины, созданные учениками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332250/
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