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Общество

Открытие Исторического музея в Бишкеке вновь откладывается

Открытие обновленного Государственного исторического музея в Бишкеке вновь откладывается.

Событие переносили уже несколько раз. Изначально учреждение планировали открыть после ремонта, в ноябре 2017 года.

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Позже в аппарате президента заявляли, что дата назначена на март 2018-го.

Как сообщили ИА «24.kg» сегодня в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма, в связи с тем, что работы еще полностью не завершены, открыть музей планируют теперь в августе 2018 года.

Государственный исторический музей закрыт для посетителей в связи с реконструкцией с 25 марта 2016-го. Первый этап работ проводило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) в КР. Кыргызская сторона выполняет внутренний ремонт и дизайн.
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