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Общество

Дело Шыкмаматова. Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела

Бишкекский городской суд, где рассматривают апелляцию на приговор Первомайского райсуда по уголовному делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова, приступил к исследованию материалов.

Алмамбета Шыкмаматова обвиняют в коррупции. Он приговорен первой инстанцией к штрафу в 5 миллионов сомов.

Обвиняемый требовал от суда обратить особое внимание на показания всех шести членов тендерной комиссии о том, что он не участвовал в ее работе, а также на протоколы тендерной документации и договоры с фирмой-победителем, где стоят подписи всех членов тендерной комиссии, кроме его подписи.

«Это доказывает то, что я не принимал решение о закупке машины. Нет конфликта интересов. Прошу зачитать показания эксперта ОсОО «Азия оценка», на которые ссылается обвинение как на «козырную карту». Эксперт ранее пояснил в суде, что данное им заключение о стоимости автомашины не касается автомобиля семьи Шыкмаматовых. Это было обычным письменным ответом на запрос следователей. Эксперт полагал, что запрос касается какого-то угона или контрабанды авто, его ввели в заблуждение. Это доказывает отсутствие ущерба государству по тендеру», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

Именно эти обстоятельства показывают абсурдность данного уголовного дела. Если, конечно, оценивать это беспристрастно и адекватно.

Алмамбет Шыкмаматов

17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело. По версии Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат люкс» за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.
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