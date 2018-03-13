Дело Шыкмаматова. Подсудимый дважды перенес сердечный приступ

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляции на приговор Первомайского райсуда по делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова.

Как отметила его адвокат Чинара Джакупбекова, сегодня процесса не должно было быть, так как подсудимый находится на стационарном лечении. Сам Алмамбет Шыкмаматов сегодня пришел на заседание, чтобы его не упрекнули, будто он затягивает слушания.

Он заявил, что приговор первой инстанции был политически мотивирован, так как ни одного доказательства его вины ни на следствии, ни в суде не приведено.

«Без установления принципа верховенства права любые реформы в жизнедеятельности государства и общества будут обречены на провал. Я не участвовал в тендере, нет ущерба государству, что вам еще надо? И как вы после всего этого очевидного факта можете белое назвать черным, а черное белым? Это судебная реформа? Это же судебный беспредел! Я устал вам что-то доказывать законными методами. Консилиум авторитетных кардиологов предписал мне строгое лечение. Куда вы торопитесь? Кто вас торопит? Чем вы отличаетесь от тройки Ежова, расстреливавшей без суда и следствия?» — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.