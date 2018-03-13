14:45
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Общество

Дело Шыкмаматова. Подсудимый дважды перенес сердечный приступ

В Бишкекском городском суде продолжается рассмотрение апелляции на приговор Первомайского райсуда по делу бывшего аудитора Счетной палаты Алмамбета Шыкмаматова.

Как отметила его адвокат Чинара Джакупбекова, сегодня процесса не должно было быть, так как подсудимый находится на стационарном лечении. Сам Алмамбет Шыкмаматов сегодня пришел на заседание, чтобы его не упрекнули, будто он затягивает слушания.

Он заявил, что приговор первой инстанции был политически мотивирован, так как ни одного доказательства его вины ни на следствии, ни в суде не приведено.

«Без установления принципа верховенства права любые реформы в жизнедеятельности государства и общества будут обречены на провал. Я не участвовал в тендере, нет ущерба государству, что вам еще надо? И как вы после всего этого очевидного факта можете белое назвать черным, а черное белым? Это судебная реформа? Это же судебный беспредел! Я устал вам что-то доказывать законными методами. Консилиум авторитетных кардиологов предписал мне строгое лечение. Куда вы торопитесь? Кто вас торопит? Чем вы отличаетесь от тройки Ежова, расстреливавшей без суда и следствия?» — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время составляла около $10 тысяч. Суд первой инстанции счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.
Ссылка:
просмотров: 901
Версия для печати
Материалы по теме
Какое имущество адвоката Омурбека Текебаева выставят на торги. Список
Девять человек осуждены в городе Ош за экстремизм
Надо заступиться. На юриста Омурбека Текебаева оказано беспрецедентное давление
ДТП с пьяным помощником прокурора. Экспертиза выяснит, как погибла жертва
Дело о подрыве прокурорской машины. Свидетели меняют показания
Руководители Минобразования не хотят бороться с причинами коррупции
Международный женский день в колонии. Таланты развиваются в неволе
Международный институт адвокатов заступился за юриста партии «Ата Мекен»
Кыргызстанки в багдадской тюрьме. В МИД за помощью никто не обращался
Дело о подрыве прокурорской машины. Продавец с Орто-Сая не опознал подсудимого
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев Скончался народный артист Кыргызстана Ашир Чокубаев
Бизнес
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»
MegaCom расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети&nbsp;4G MegaCom расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!
Нацбанк КР&nbsp;запретил платежи и&nbsp;пополнение кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; с&nbsp;мобильного счета Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета