Инновации наших детей. На олимпиаде по робототехнике представлен протез руки

В Бишкеке проходит олимпиада по робототехнике среди школьников и студентов. Самому младшему участнику 7 лет, самому старшему — 21.

По данным организаторов, в этом году очень много инноваций в области моделирования роботов. «К примеру, представлены протез руки, который широко применяется в области медицины; энергосберегающий робот, использующий для передвижения солнечную энергию; а также робот, строящий из деталей лего», — рассказали они.

Победители и призеры фестиваля представят Кыргызстан на международных фестивалях робототехники.