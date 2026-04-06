В Бишкеке пройдет фестиваль диких тюльпанов

В Ботаническом саду Бишкека на базе лаборатории цветочно-декоративных растений 10-11 апреля состоится пятый ежегодный фестиваль диких тюльпанов.

По данным организаторов, гостей ждет разнообразие коллекций садовых и диких тюльпанов Кыргызстана, яркие краски весны и неповторимая природная гармония. В рамках фестиваля пройдет ремесленная и цветочная ярмарка, где можно будет насладиться творчеством мастеров и приобрести уникальные изделия.

Отметим, в природе Кыргызстана произрастает 25 видов тюльпанов, восемь из них — эндемики. К примеру, тюльпан Вверхстремящийся в природе растет только на Сары-Челеке, больше нигде в мире в диком виде его не встретить.

Фестиваль пройдет по адресу: Бишкек, улица Горького, 212а.