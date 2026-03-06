22:05
Общество

В Бишкеке пройдет международный хип-хоп фестиваль Groove Republic: LDDLM Edition

11-12 апреля в Бишкеке пройдет международный хип-хоп фестиваль Groove Republic: LDDLM Edition. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, это событие станет одним из значимых и масштабных мероприятий для современной культурной среды Кыргызстана.

«Впервые в нашу страну приедут представители всемирно известной команды LDDLM Crew, которые проведут профессиональные мастер-классы. Данная команда считается одной из самых ярких и влиятельных на мировой танцевальной сцене. В фестивале примут участие известные танцоры Jean Michel Cruel, StalaMuerte, Junior Yudat и Xelyna. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечит известный представитель мировой хип-хоп сцены — DJ TellaX», — говорится в сообщении.

В программе фестиваля:

  • профессиональные танцевальные мастер-классы;
  • баттлы в категориях хип-хопа (начинающие и профессионалы) и all styles;
  • судейство с участием европейских судей;
  • культурный обмен между участниками из разных стран.

Фестиваль станет важным и масштабным событием для молодежной и танцевальной культуры Кыргызстана. Это не просто соревнование, а международная площадка для обмена опытом, развития профессиональных навыков и укрепления культурных связей.
