Согласно новому исследованию Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Международной организации труда (МОТ), проведенному совместно с Институтом лесного хозяйства имени Тюнена, в 2022 году в мировом лесном секторе были заняты около 42 миллионов человек, или примерно 1,2 процента от общей занятости.

По данным Службы новостей ООН, это на 3,1 процента меньше по сравнению с 2011-м.

Исследование впервые включает глобальные сведения с разбивкой по полу: женщины занимают около 10,6 миллиона рабочих мест, или 25 процентов всей занятости в секторе. При этом гендерный разрыв остается наиболее выраженным в Европе, тогда как в Африке, Америке и Азии он менее заметен.

«Для развития устойчивого к кризисам лесного сектора важно понимать, кто в нем работает, и ключевую роль здесь играют данные с разбивкой по полу», — отметил директор отдела лесного хозяйства ФАО У Чжиминь.

Основная часть рабочих мест в лесном секторе сосредоточена в производстве древесины и изделий из нее (около 58 процентов), а также в целлюлозно-бумажной промышленности.

Новое исследование основано на данных по 182 странам, охватывающим 99 процентов мировых лесных ресурсов, и является частью проекта по глобальной оценке лесных ресурсов ФАО. Новая модель, которую использовали авторы отчета, позволяет получать ежегодные и более точные оценки занятости с учетом социально-экономических и демографических показателей государств.

Отметим, в Кыргызстане на проекты по восстановлению лесов выделили более 81 миллиона сомов в виде грантов. В рамках проекта планируют восстановить леса и высадить новые саженцы на площади 2,5 тысячи гектаров. Леса в республике занимают около 1,2 миллиона гектаров, что составляет примерно 6,5 процента от общей территории страны.