В Бишкеке пройдет театральный фестиваль к 100-летию Бюбюсары Бейшеналиевой

14-15 апреля в Бишкеке состоится XI Международный студенческий театральный фестиваль «Новые имена», посвященный 100-летию народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, основная цель фестиваля — поддержка молодых талантов, обмен творческим опытом и укрепление международных культурных связей. Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики.

В этом году в фестивале примут участие студенческие театральные коллективы из Турции, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, которые представят зрителям свои лучшие спектакли. Для участников будет создана творческая площадка, охватывающая различные направления сценического искусства.

Фестиваль «Новые имена» считается важным культурным проектом, направленным на развитие творческого потенциала молодых актеров и режиссеров, а также на открытие новых талантов. Ранее мероприятие уже способствовало становлению ряда успешных творческих деятелей.