10:05
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Общество

В Бишкеке пройдет театральный фестиваль к 100-летию Бюбюсары Бейшеналиевой

14-15 апреля в Бишкеке состоится XI Международный студенческий театральный фестиваль «Новые имена», посвященный 100-летию народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, основная цель фестиваля — поддержка молодых талантов, обмен творческим опытом и укрепление международных культурных связей. Мероприятие организуется при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики.

В этом году в фестивале примут участие студенческие театральные коллективы из Турции, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, которые представят зрителям свои лучшие спектакли. Для участников будет создана творческая площадка, охватывающая различные направления сценического искусства.

Фестиваль «Новые имена» считается важным культурным проектом, направленным на развитие творческого потенциала молодых актеров и режиссеров, а также на открытие новых талантов. Ранее мероприятие уже способствовало становлению ряда успешных творческих деятелей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370047/
просмотров: 204
Версия для печати
13 апреля, понедельник
10:00
Стажировка вместо диплома: готовы ли вузы и бизнес к новому формату обучения Стажировка вместо диплома: готовы ли вузы и бизнес к но...
09:53
Министерство науки хочет отзывать лицензии у вузов без суда
09:50
Атака на Иран. После провала переговоров Трамп заявил о начале блокады Ормуза
09:45
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
09:36
В Бишкеке пройдет театральный фестиваль к 100-летию Бюбюсары Бейшеналиевой