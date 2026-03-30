Стартовал театральный фестиваль «Карыпбаев фест»

Международный театральный фестиваль «Карыпбаев фест» проходит с 29 марта по 8 апреля. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

Фестиваль направлен на широкое знакомство с творчеством режиссера Уланмырзы Карыпбаева, продвижение поставленных им спектаклей на международном уровне и представление зрителям современных поисков в театральном искусстве.

В рамках «Карыпбаев фест» на театральных сценах Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России будут показаны избранные постановки режиссера. Зрители получат возможность познакомиться с произведениями разных жанров, отличающимися глубоким философским и социальным содержанием.