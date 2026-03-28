18:10
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Экономика
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в Европу на 900 километров

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан сократит путь в Европу на 900 километров. Об этом заявил сегодня торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев на международной конференции в КГТУ имени Исхака Раззакова.

Он подчеркнул, что для КР, не имеющей выхода к морю, инновации в логистике являются вопросом выживания экономики.

пресс-службы ЖК
Фото пресс-службы ЖК. Марлен Маматалиев презентовал собственный научный доклад по системе мониторинга автотранспорта
По словам главы парламента, в нынешних условиях транспорт — это не просто система перевозки людей или грузов, а кровеносная система экономики.

«Особенно для таких стран, как Кыргызстан, не имеющих выхода к морю, развитие транспортных систем является одним из приоритетных направлений», — сказал он.

О чем еще говорил Марлен Маматалиев:

  • Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: завершение проекта позволит сократить путь из Восточной Азии в Южную Европу на 900 километров, а время доставки грузов — на одну неделю. Это окончательно выведет республику из транспортного тупика.

  • Спикер призвал внедрять мировой опыт — от автономных пассажирских дронов и летающих такси до интеллектуальных роботов-доставщиков.

  • За последние пять лет в КР обновили более 3 тысяч километров дорожного полотна.

  • За два года парламент принял около 20 законопроектов для цифровизации и укрепления сферы логистики.

В мероприятии участвовали ученые из России, Китая, Литвы и государств Центральной Азии. Стороны обсудили использование искусственного интеллекта в управлении трафиком и развитие экологичной городской мобильности.

Развитие транспортных коридоров напрямую влияет на экономические прогнозы. Согласно данным Всемирного банка, в 2026 году рост ВВП Кыргызстана ожидался на уровне 6,8 процента, а в среднесрочной перспективе — около 5,5 процента. Основными драйверами остаются сфера услуг и строительство. Ранее кабинет министров отмечал, что инвестиции в транспорт и ирригацию создают фундамент для долгосрочной стабильности республики.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367893/
просмотров: 320
Версия для печати
Популярные новости
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро прекратили падение и&nbsp;пошли в&nbsp;рост. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;марта Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта
Рубль и&nbsp;евро вновь ушли в&nbsp;минус. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;марта Рубль и евро вновь ушли в минус. Курс валют на 27 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
28 марта, суббота
17:47
Напоминаем! На следующей неделе завершится регистрация на ОРТ Напоминаем! На следующей неделе завершится регистрация...
17:31
Взяла $334 тысячи. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве
17:22
Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в Европу на 900 километров
17:20
Внимание! В части Бишкека отключат воду 1 апреля
16:57
Центральная Азия выходит вперед в деле сохранения ледников — ООН