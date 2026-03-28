Железная дорога через Кыргызстан сократит путь в Европу на 900 километров

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан сократит путь в Европу на 900 километров. Об этом заявил сегодня торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев на международной конференции в КГТУ имени Исхака Раззакова.

Он подчеркнул, что для КР, не имеющей выхода к морю, инновации в логистике являются вопросом выживания экономики.

Фото пресс-службы ЖК. Марлен Маматалиев презентовал собственный научный доклад по системе мониторинга автотранспорта

По словам главы парламента,

в нынешних условиях транспорт — это не просто система перевозки людей или грузов, а кровеносная система экономики.

«Особенно для таких стран, как Кыргызстан, не имеющих выхода к морю, развитие транспортных систем является одним из приоритетных направлений», — сказал он.

О чем еще говорил Марлен Маматалиев:

Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан: завершение проекта позволит сократить путь из Восточной Азии в Южную Европу на 900 километров, а время доставки грузов — на одну неделю. Это окончательно выведет республику из транспортного тупика.

Спикер призвал внедрять мировой опыт — от автономных пассажирских дронов и летающих такси до интеллектуальных роботов-доставщиков.

За последние пять лет в КР обновили более 3 тысяч километров дорожного полотна.

За два года парламент принял около 20 законопроектов для цифровизации и укрепления сферы логистики.

В мероприятии участвовали ученые из России, Китая, Литвы и государств Центральной Азии. Стороны обсудили использование искусственного интеллекта в управлении трафиком и развитие экологичной городской мобильности.

Развитие транспортных коридоров напрямую влияет на экономические прогнозы. Согласно данным Всемирного банка, в 2026 году рост ВВП Кыргызстана ожидался на уровне 6,8 процента, а в среднесрочной перспективе — около 5,5 процента. Основными драйверами остаются сфера услуг и строительство. Ранее кабинет министров отмечал, что инвестиции в транспорт и ирригацию создают фундамент для долгосрочной стабильности республики.