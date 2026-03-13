12:43
Общество

В Чон-Кемине пройдет экофестиваль «Снежный барс ЭкоФест — Кемин — 2026»

Фото из архива . Снежный барс

11 июля в Чон-Кемине состоится экологический фестиваль «Снежный барс ЭкоФест — Кемин — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По ее данным, фестиваль направлен на привлечение внимания общественности к вопросам охраны снежных барсов — одного из символов высокогорной природы Кыргызстана.

Кроме того, мероприятие призвано поддержать экологические инициативы, способствовать формированию экологической культуры и развитию устойчивого туризма в регионе.

Ожидается, что фестиваль объединит представителей государственных органов, экологических организаций, бизнеса и местных жителей, заинтересованных в сохранении природы и развитии экологического туризма. 
