Театр имени Умуралиева из Бишкека выступит на фестивале «Самсун» в Турции

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева примет участие в VIII Международном театральном фестивале «Самсун», который пройдет с 23 по 31 марта 2026 года в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.
Фестиваль, приуроченный к Международному дню театра, объединит государственные, частные и любительские театральные коллективы из разных стран, создавая площадку для обмена опытом и развития культурного диалога.
Театр представит премьеру сезона — трагикомическую притчу «Тактеке» по произведению народного поэта КР Кыялбека Урманбетова.
Спектакль раскрывает философскую историю человека, утратившего связь с природой и оказавшегося на грани внутренних противоречий.