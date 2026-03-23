Театр имени Умуралиева из Бишкека выступит на фестивале «Самсун» в Турции

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева примет участие в VIII Международном театральном фестивале «Самсун», который пройдет с 23 по 31 марта 2026 года в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета столицы.

Фестиваль, приуроченный к Международному дню театра, объединит государственные, частные и любительские театральные коллективы из разных стран, создавая площадку для обмена опытом и развития культурного диалога.

Театр представит премьеру сезона — трагикомическую притчу «Тактеке» по произведению народного поэта КР Кыялбека Урманбетова.

Спектакль раскрывает философскую историю человека, утратившего связь с природой и оказавшегося на грани внутренних противоречий.

Постановка объединяет элементы древнего эпоса и современности, сочетая глубину содержания с живым юмором. Спектакль уже завоевал признание бишкекской публики и будет представлен международной аудитории фестиваля.