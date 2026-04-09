Общество

Бишкекский драмтеатр представил «Дядюшкин сон» на фестивале в Петербурге

Фото пресс-службы БГДТ имени Арсена Умуралиева

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева с успехом выступил на ХХVIII Фестивале русских театров «Встречи в России», который проходит с 8 по 12 апреля в Санкт-Петербурге.

По сообщению пресс-службы театра, на сцене фестиваля «Балтийский дом» представили 11 спектаклей из семи стран — Кыргызстана, Азербайджана, Сербии, Армении, Узбекистана, Казахстана и России. Участники показывают лучшие постановки по произведениям русской и зарубежной классики, современной и советской драматургии.

Свою работу — премьеру этого театрального сезона — спектакль «Дядюшкин сон», который поставили при поддержке Министерства культуры РФ и организации «Русские сезоны», кыргызский столичный театр представил в день открытия, 8 апреля, в рамках культурного сотрудничества России и Кыргызстана.

«Дядюшкин сон» — это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею провинциальных характеров и нравов.

Это одно из самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, пошлости, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Поставили спектакль режиссер Уланмырза Карыпбаев, сценограф Садыр Ниязакунов, художник по костюмам Зухра Мукамбетова и хореограф Резеда Гаянова (Санкт-Петербург).

В рамках театра-фестиваля «Балтийский дом» проходила VII Международная конференция «Русский театр за рубежом как институт русской культуры». В мероприятии, которое собирает руководителей русских театров из стран СНГ и дальнего зарубежья для обсуждения сохранения русского языка и культурных связей, участвовал директор БГДТ Жолдошбек Аманкулов.

Уникальная возможность предоставилась и заведующему художественно-постановочной частью Азамату Турусбек уулу. Ассоциация «Культурная инициатива» и театр-фестиваль «Балтийский дом» пригласили кыргызского специалиста к участию в проекте «Стажировки творческих и технических сотрудников зарубежных учреждений культуры».
