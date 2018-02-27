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Общество

Денег не берем. Пограничники уверяют, что противодействуют коррупции

Ни одного факта, подтверждающего, что военнослужащие пропускают граждан через контрольно-пропускной пункт «Достук» за деньги, нет. Об этом заявили в Государственной пограничной службе КР.

Отмечается, что ГПС реагирует на все заявления, даже в социальных сетях. В ведомстве сетуют, что при запросе граждане отказываются от предоставления информации.

В ведомстве напомнили, что на всех пунктах пропуска установлены информационные щиты с указанием номеров телефонов доверия и руководителей ГПС. Для противодействия коррупционным проявлениям на государственной границе во всех пунктах пропуска также установлены видеокамеры.  
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