Денег не берем. Пограничники уверяют, что противодействуют коррупции

Ни одного факта, подтверждающего, что военнослужащие пропускают граждан через контрольно-пропускной пункт «Достук» за деньги, нет. Об этом заявили в Государственной пограничной службе КР.

Отмечается, что ГПС реагирует на все заявления, даже в социальных сетях. В ведомстве сетуют, что при запросе граждане отказываются от предоставления информации.

В ведомстве напомнили, что на всех пунктах пропуска установлены информационные щиты с указанием номеров телефонов доверия и руководителей ГПС. Для противодействия коррупционным проявлениям на государственной границе во всех пунктах пропуска также установлены видеокамеры.