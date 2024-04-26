В Кыргызстане 23,5 тысячи семей стоят в очереди на ипотечное жилье

В очереди в Государственной ипотечной компании жилья ожидают 23 тысячи 500 семей. Об этом на заседании фракции «Ишеним» сообщил заместитель председателя правления ГИК Тилек Джеембаев.

По его словам, за последние три года ГИК обеспечила жильем 4 тысячи семей, на это ушло 9 миллиардов 600 миллионов сомов. А за всю историю существования компании с 2015 года по настоящее время — 9 тысяч 500 семей, на что потребовалось 16 миллиардов 200 миллионов сомов.

«Сейчас в очереди по категории «Социальная ипотека» стоят 2 тысячи человек, в очереди по льготной ипотеке — 16 тысяч 800 человек, по доступной ипотеке — 4 тысячи 400 человек», — проинформировал Тилек Джеембаев.