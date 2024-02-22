Коррупция в Минприроды. Дело экс-министра и ее сына передано в суд

Дело экс-главы Минприроды Динары Кутмановой, ее сына Кемелбека и других передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

По ее данным, в производстве райсуда находится уголовное дело в отношении Динары Кутмановой, Кемелбека Кутманова и других лиц, обвиняемые по статье 336 «Коррупция» УК КР.

14 февраля по результатам предварительных слушаний судебное заседание назначено на 26 февраля на 14.00. Однако в связи с поступлением апелляционной жалобы уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд апелляционной инстанции.

В ведомстве также отметили, что мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Динары Кутмановой и ее сына действует до 5 апреля.

Напомним, экс-министра Динару Кутманову задержали в конце июля 2023 года. Ранее она сообщила 24.kg, что в Стамбуле похитили ее сына Кемелбека. По ее словам, требовали в качестве выкупа $600 тысяч. МВД опровергло эту информацию.

22 июля пресс-центр ГКНБ рассказал, что в рамках уголовного дела по фактам коррупции в Минприроды и ОФ «Фонд развития природы» задержаны заместители и близкий родственник Динары Кутмановой, директор Чуйского регионального управления министерства и предприниматели.

Комментируя дело Динары Кутмановой, президент Садыр Жапаров отметил, что она «разыграла спектакль» с похищением сына и вину экс-чиновницы о присвоении денег будет доказывать следствие. Если не подтвердится, ее оправдают.

В октябре Кемелбека Кутманова задержали в Стамбуле, доставили в Кыргызстан и заключили в СИЗО ГКНБ.