17:13
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Коррупция в Минприроды. Дело экс-министра и ее сына передано в суд

Дело экс-главы Минприроды Динары Кутмановой, ее сына Кемелбека и других передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

По ее данным, в производстве райсуда находится уголовное дело в отношении Динары Кутмановой, Кемелбека Кутманова и других лиц, обвиняемые по статье 336 «Коррупция» УК КР.

14 февраля по результатам предварительных слушаний судебное заседание назначено на 26 февраля на 14.00. Однако в связи с поступлением апелляционной жалобы уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд апелляционной инстанции.

В ведомстве также отметили, что мера пресечения в виде заключения под стражей в отношении Динары Кутмановой и ее сына действует до 5 апреля.

Напомним, экс-министра Динару Кутманову задержали в конце июля 2023 года. Ранее она сообщила 24.kg, что в Стамбуле похитили ее сына Кемелбека. По ее словам, требовали в качестве выкупа $600 тысяч. МВД опровергло эту информацию.

22 июля пресс-центр ГКНБ рассказал, что в рамках уголовного дела по фактам коррупции в Минприроды и ОФ «Фонд развития природы» задержаны заместители и близкий родственник Динары Кутмановой, директор Чуйского регионального управления министерства и предприниматели.

Комментируя дело Динары Кутмановой, президент Садыр Жапаров отметил, что она «разыграла спектакль» с похищением сына и вину экс-чиновницы о присвоении денег будет доказывать следствие. Если не подтвердится, ее оправдают.

В октябре Кемелбека Кутманова задержали в Стамбуле, доставили в Кыргызстан и заключили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287443/
просмотров: 727
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан замминистра труда Улан Чаначев. Подозревают в присвоении денег
В Кыргызстане насчитывается 92 радиоактивных объекта
ГКНБ по подозрению в коррупции задержал сотрудников ГУОБДД
Махинации с землей. По подозрению задержали директора районного ГУ «Кадастр»
Экс-начальника МП «Новопавловское КП» задержали по подозрению в коррупции
Дело о растрате $780 тысяч. Рустама Абдурасулова отпустили под домашний арест
Кыргызстан занял 141-е место в Индексе восприятия коррупции — 2023
ГКНБ задержал сотрудников ГУ «Унаа». Их подозревают в коррупции
Цифра дня. $169,3 миллиона составил ущерб по экономическим преступлениям
ГКНБ задержал замдиректора ГАУГИ Каната Рыскулова
Популярные новости
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев стал президентом Кыргызского футбольного союза
Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до&nbsp;шести месяцев Турция продлевает безвизовый режим для кыргызстанцев до шести месяцев
Президент Садыр Жапаров прибыл в&nbsp;Татарстан. Как его встретили Президент Садыр Жапаров прибыл в Татарстан. Как его встретили
Куда делись чехи и&nbsp;почему мусоросжигательный завод в&nbsp;Бишкеке построят китайцы Куда делись чехи и почему мусоросжигательный завод в Бишкеке построят китайцы
Бизнес
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
22 февраля, четверг
17:09
За публикации в соцсетях в России задержали кыргызстанца За публикации в соцсетях в России задержали кыргызстанц...
17:01
Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
16:37
ЦИК досрочно прекратил полномочия двух депутатов Жогорку Кенеша
16:33
Коррупция в Минприроды. Дело экс-министра и ее сына передано в суд
16:31
Семь фактов о задержанном ГКНБ бывшем «стыдливом» депутате Камчыбеке Жолдошбаеве