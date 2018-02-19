На кыргызско-узбекской границе пограничники не справляются с наплывом людей

Очевидцы сообщили, что на КПП «Достук» образовались многокилометровые очереди. Число людей достигает 400. В сутки границу пересекают около 10 тысяч человек.

По словам кыргызстанцев, приславших фото в редакцию, не утихают разговоры о поборах со стороны пограничников. Но доказательств нет.

Очевидцы также сообщили, что зал паспортного контроля на КПП маленький по площади, и там работают четыре-пять пограничников. Они не справляются с таким потоком людей, поэтому образуются большие очереди.

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