06:17
0
USD 68.17
EUR 84.51
RUB 1.21
Агент 024

На кыргызско-узбекской границе пограничники не справляются с наплывом людей

Очевидцы сообщили, что на КПП «Достук» образовались многокилометровые очереди. Число людей достигает 400. В сутки границу пересекают около 10 тысяч человек. 

По словам кыргызстанцев, приславших фото в редакцию, не утихают разговоры о поборах со стороны пограничников. Но доказательств нет. 

Очевидцы также сообщили, что зал паспортного контроля на КПП маленький по площади, и там работают четыре-пять пограничников. Они не справляются с таким потоком людей, поэтому образуются большие очереди.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 2271
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Фотография-перевертыш и важная чайка
Автомашины из Кыргызстана проверяют почти все службы Казахстана
«Агент 024»: В Таласе возник дефицит казахского цемента
«Агент 024»: Грузовики по-прежнему не могут проехать границу с Казахстаном
Водителей большегрузов из Кыргызстана начали штрафовать на границе около Тараза
Пассажиры жалуются на очередь в аэропорту «Манас»
Сельчане возмущены состоянием поликлиники в Новопавловке
Жители Бишкека месяцами не могут получить паспорт
Прогулка на лошади, поход в горы и еда. Что влюбляет иностранцев в Кыргызстан
Путешествие к озеру Кель-Суу. Завораживающие кадры
Популярные новости
В&nbsp;&laquo;Тунгуче&raquo; прямо в&nbsp;подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию В «Тунгуче» прямо в подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию
Водитель, паркующийся на&nbsp;тротуаре: Ставил, ставлю и&nbsp;буду ставить Водитель, паркующийся на тротуаре: Ставил, ставлю и буду ставить
Одно из&nbsp;самых нелепых ограблений произошло в&nbsp;Шанхае. Смеялись даже в&nbsp;полиции Одно из самых нелепых ограблений произошло в Шанхае. Смеялись даже в полиции
Станет&nbsp;ли депутатам стыдно? Школьников давят в&nbsp;маршрутках Бишкека Станет ли депутатам стыдно? Школьников давят в маршрутках Бишкека
Бизнес
Пользователи сети о&nbsp;популярном тарифе &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom Пользователи сети о популярном тарифе «Элдик Интернет» от MegaCom
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!