Борьба с коррупцией в Кыргызстане. 20,4 миллиарда сомов возвращено государству

От борьбы с коррупцией поступило 20 миллиардов 445 миллионов сомов. Об этом сообщили в Минфине.

По их информации, денежные средства в виде добровольного или принудительного возмещения ущерба нанесенного государству, перечисляются и учитываются на депозитных счетах правоохранительных и надзорных органов, а также на депозитном счете уполномоченного государственного органа, которым является Министерство финансов.

Возмещаемые государству средства по преступлениям и проступкам правоохранительными и надзорными органами зачисляются на казначейские депозитные счета соответствующих органов. Перечисление средств с депозитного счета МФ КР, созданного в 2021 году для поддержки республиканского бюджета, производится в Стабилизационный фонд КР.

Таким образом, по состоянию на 27 марта в Государственный бюджет начислено 14 миллиардов 145,1 миллиона сомов, в Стабилизационный фонд — 6 миллиардов 299,9 миллиона сомов.