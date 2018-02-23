Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 23 февраля ясно. Воздух прогреется до +11 градусов. День увеличился до 10 часов 54 минут: восход Солнца в 7.48, заход в 18.42.

Сегодня в Кыргызстане выходной день.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Памятные даты

День защитника Отечества

С 2003 года в Кыргызстане День защитника Отечества — государственный праздник, объявленный официальным выходным днем. Праздник установлен в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для оказания почета и достойного уважения ветеранов войны и Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Состоялись выборы депутатов последнего созыва Верховного Совета Киргизской ССР

В 1990 году состоялись выборы депутатов двенадцатого и последнего созыва Верховного Совета Киргизской ССР. Депутаты работали с апреля 1990 года по сентябрь 1994 года. С мая 1993-го, после принятия новой Конституции, законодательный орган кыргызского государства стал называться Жогорку Кенешем.

Парламент этого созыва действовал на разломе эпох. Избранный в советский период, он оказался в центре значимых исторических событий. Преодолев устоявшиеся каноны советской действительности, он сумел переориентироваться на работу в новых условиях, приняв судьбоносные решения, определившие правовую базу функционирования Кыргызстана как суверенного государства.

Люди, которые меняли мир

Родился собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев

В 1878 году родился первый кыргызский профессиональный историк, поэт-акын, собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев.

Его творение «Из истории красных кыргызов» занимает значимое место в истории кыргызской культуры. Материал для этой работы он собирал больше 40 лет. Сложил почти 4 тысячи стихотворений. В 1916 году, будучи к тому моменту избранным управляющим Атакинской волости, участвовал в восстании против царских властей. Уехал в Китай и возвратился на родину только после установления советской власти.

Работал переводчиком во Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, воевал с басмачеством. В 1924 году он вновь вернулся в Китай, где занимался на территории Кульджи организацией отправки назад в СССР беженцев-кыргызов. В 1936 году арестован. Расстрелян в 1937-м или 1938-м, точные дата и место смерти неизвестны. В 1955 году посмертно реабилитирован.

У кого намечаются тои

Народная артистка Кыргызской Республики Роза Аманова

Она родилась в 1973 году в селе Токтогул Джалал-Абадской области. Роза Аманова — лауреат кыргызской государственной премии имени Токтогула, член Союза композиторов КР, председатель Фонда кыргызской традиционной музыки, кандидат искусствоведческих наук в области кыргызской народной и профессиональной традиционной музыки, этномузыковед, профессор, знаменитая кыргызская певица, единственная из женщин дастанчи, композитор, комузистка, победитель множества государственных и международных конкурсов.

Родилась депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Мусабекова

Жылдыз Мусабекова родилась в 1975 году в селе Ак-Моюн Атбашинского района Нарынской области.

В 2015 году избрана депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке», посвященная памяти директора КНМИИ в 1959-1985 годах Кульджаке Усубалиевой (1920-2000). Представлены работы, поступившие в фонд музея благодаря этой женщине.

— в Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева покажут трагифарс «Дракон», в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова — спектакль «Чума на оба ваших дома».

— В Studio247 состоится концерт гостей из Алматы группы Steps.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Продолжается Спартакиада «Ден соолук». В программе семь видов спорта: волейбол, настольный теннис, ордо, стритбол, тогуз-коргоол, футбол, шахматы. В качестве спортсменов себя пробуют преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений столицы.

— Состоятся игры студенческой лиги по волейболу. Среди женщин за победу борются 10 команд. Цель — подготовка к Республиканской универсиаде.

— В спорткомплексе Sun City восемь женских команд из столицы и регионов поборются за кубок Кыргызстана по футзалу.

— Начнутся международные соревнования «Кубок Ала-Тоо-2018» по футболу.

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

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