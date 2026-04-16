Эрлист Акунбеков: За 5 лет «Кумтор» принес бюджету свыше 100 миллиардов сомов

За последние пять лет от ЗАО «Кумтор Голд Компани» в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей поступило более 100 миллиардов сомов. Об этом в ходе форума горнорудной отрасли «Стратегия лидерства в новой реальности», который проходил на базе ОАО «Кыргызалтын», сообщил замглавы кабмина - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Эрлист Акунбеков.

По его словам, чистая прибыль компании по итогам 2025 года достигла $706 миллионов.

Министр также подчеркнул, что за пятилетний период на месторождении было произведено 70 тонн золота, а минерально-сырьевая база предприятия была значительно расширена за счет прироста запасов.

Напомним, что недавно независимая аудиторская компания Ernst & Young завершила аудит финансовой отчетности ЗАО «Кумтор Голд Компани» за 2025 год.

По итогам аудита установлено, что отчетность компании во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение на 31 декабря 2025 года, а также результаты деятельности за отчетный период в соответствии с международными стандартами отчетности.

При этом на днях глава кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в итоговом годовом собрании ОАО «Кыргызалтын». На заседании были заслушаны данные об основных показателях компании за прошлый год, результатах управленческих реформ и принятых мерах по оптимизации организационной структуры.

В частности, по итогам 2025-го ОАО «Кыргызалтын» достигло рекордных финансовых показателей: чистая прибыль составила 18,7 миллиарда сомов, а общий доход — 20,7 миллиарда. На сегодня в структуру ОАО входят 2 филиала, 13 дочерних компаний и 4 совместных предприятия.