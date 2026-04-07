Устаревшее списывают. В мэрии Бишкека отчитались об обновлении лифтов

В прошлом году в Бишкеке существенно активизирован процесс списания лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации и подлежащих демонтажу. Об этом говорится в отчете мэрии по реализации программы социально-экономического развития города.

По данным муниципалитета, в 2024-2025 годах в столице проводилась последовательная работа по обновлению и развитию муниципального лифтового хозяйства, направленная на повышение безопасности эксплуатации, надежности оборудования и качества обслуживания населения.

В 2024-м мероприятия реализовывались в рамках утвержденного титульного списка, которым предусматривалась замена 100 единиц лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. По итогам года модернизация завершена по 76 лифтам, еще 24 единицы перешли на завершение в 2025-м.

Одновременно осуществлялось поэтапное списание устаревших лифтов — в 2024 году списано 74 единицы оборудования, что позволило сократить долю изношенного лифтового фонда.

В прошлом году работу по модернизации лифтового хозяйства расширили. Проведена оптимизация структуры муниципального предприятия «Бишкекгорлифт»: в штатной структуре должности лифтеров заменены должностями помощников электромехаников, что направлено на повышение эффективности эксплуатации и технического обслуживания лифтов.

В течение года завершена модернизация 23 лифтов из 24 единиц, перешедших с 2024-го. При этом завершение работ по одному лифту перенесено на январь 2026 года в связи с заводским браком редуктора.

Одновременно в рамках титульного списка строек на 2025-й продолжена реализация программы замены 100 муниципальных лифтов. По результатам конкурсных торгов заключены договоры на поставку и установку 62 восьмиостановочных и 38 девятиостановочных лифтов фирмы «Фуджи».

По состоянию на 1 января 2026 года работы по замене лифтов завершены на 36 объектах, а 64 перешли на завершение в первом квартале, при этом монтажные работы фактически ведутся на 19 объектах.

Указанная ситуация обусловлена увеличением масштабов закупок и объемов строительно-монтажных работ по сравнению с предыдущим годом.

В рамках заключенного договора с ГП «Кыргызметаллпром» в 2025-м списано 174 единицы лифтового оборудования, включая 74 единицы, переходящие с 2024 года.

Кроме того, внедрены современные технические и цифровые решения. В целях развития системы диспетчеризации заключен контракт на поставку 100 комплектов диспетчерского контроля, из которых по состоянию на 1 января этого года введены в эксплуатацию 80 комплектов, а 64 лифта функционируют в пилотном режиме с передачей данных онлайн. Кроме того, на баланс муниципального предприятия приняты четыре лифта, установленные на пешеходных мостах в районе торгово-развлекательных комплексов «Аламедин» и «Мадина», по которым в 2025-м выполнены ремонтно-восстановительные работы.
