В Оше девушка выпрыгнула с шестого этажа. Подробности от УВД города

14 апреля в Оше девушка выпрыгнула с шестого этажа. Об этом сообщает УВД южной столицы.

По его данным, пострадавшая, 2009 года рождения — студентка. В многоэтажном доме проживала с однокурсницами.

Ее родители работают в России. Однокурсницы рассказали, что девушка пыталась выпрыгнуть с балкона, но ее удержали. Когда соседка отвлеклась, пострадавшая все-таки спрыгнула.

В настоящее время по факту проводятся дополнительные проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято решение в соответствии с требованиями УПК Кыргызской Республики, о чем будет сообщено дополнительно.

Сейчас девушка находится в реанимации.