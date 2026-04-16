Бишкекчанка пожаловалась на баннер турфирмы с фразой «Подсадим на иглу»

Жительница Бишкека обратила внимание на рекламный баннер одной из туристических компаний, размещенный на пересечении улиц Киевской и Логвиненко. На нем содержится слоган с предложением «посадить на иглу путешествий и новых впечатлений».

Горожанка выразила обеспокоенность формулировкой, посчитав ее неоднозначной и вызывающей ассоциации с наркотической тематикой. По ее мнению, выражение «посадить на иглу» традиционно используется в контексте наркозависимости и может восприниматься как неуместное в публичной рекламе.

Фото читателей

«Нигде, кроме наркомании, такое выражение не применяется», — отметила жительница столицы и обратилась с просьбой дать экспертную оценку корректности подобного посыла.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.