17 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-15.30 — переулок Геологический, дом 1;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Суеркулова;
- 9.30-18.00 — улица Ибраимова, дом 108, проспект Чуй, дома 151, 153, улица Шопокова, дома 119, 121;
- 9.00-15.00 — микрорайон «Джал» (Суворовские училища), отрезки улиц Уметалиева, Боконбаева, села Ленинское (улицы ПМК-3, Речная, Мостовая, Коммунарская, Проектируемая, Объездная, Кубат, контур № 1178), Мыкан (улица Линейная);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Медерова, Абая, улица Абдрахманова, дом 152, микрорайон «Джал-29», отрезки улицы Тыналиева, Южная магистраль, улицы Жайыла Баатыра, Аул, детский сад № 152, реабилитационный центр, село Маевка (улицы Садовая, 8 Марта, Арычная), отрезки улиц Манаса, Уч-Курганской, переулок Джети-Огузский, отрезки улиц Баялинова, Махатма Ганди, село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева);
- 10.00-16.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Магистральная, Азия, Адыгине, Бос Болток);
- 9.00-12.00 — улица Крымская, дом 72/2;
- 12.45-17.00 — улица Крымская, дом 72/1;
- 9.00-13.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная, Сельсоветская), Кок-Жар (улицы Достук, Уметалиева, жилмассив «24га»);
- 13.00-17.00 — села Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная), Кок-Жар.
2Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица 40-лет Киргизии, дом 45);
- 13.00-15.30 — город Кара-Балта (улица 40-лет Киргизии, дом 44);
- 9.00-16.00 — село Федоровка (улица Школьная), город Кара-Балта (улица Кара-Балтинская).
Кеминский РЭС
- 9.00-15.00 — село Шабдан (улицы Эшимкана, Шопокова, Токтоназара);
- 9.00-17.00 — урочище Карандыс (кошары), город Орловка (улица Веселая).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Ленина, Куренкеева, Маяковского, Гастелло);
- 9.00-12.00 — село Люксембург (улицы Ленина, Энгельса, Западная);
- 13.00-16.00 — село Люксембург (улица Строительная).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петровка (улица Водоемная), Александровка (улицы Луговая, Комсомольская от Дружбы до Татарской, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская), Спартак (улица Горького).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Свердлова, Победы, переулок Ленина, улицы Свободы, 60 лет Киргизии), Асылбаш (улицы Жайчи, Бира, Мира), Кожомкул (улицы Проектируемая, МТФ, Северная, контуры 148, 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай», улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Западная, Степная, станция «Сокулук») база Военно-Антоновского УЭС, поселок Западный (улицы Октябрьская, Молодая Гвардия);
- 11.00-17.00 — село Кожомкул (улица Кирова, тупики Комсомольская, Комсомольская);
- 9.00-11.00 — село Кожомкул (улицы Октябрьская, Фрунзе, Пионерская);
- 9.30-17.00 — поселок Комсомольский (улицы Тупик, Южная, Строительная, Проектируемая, Жанышбаева, Дорожная, Восточная, Госпитомник), село Комсомольское (улицы Чуйская, Карасуйская, Школьная, Средняя).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Джайылма (улица Комсомольская), город Каинды (дачи).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кен-Булун (улицы Тупик, Абдулина, Мухтарова), Кызыл-Арык (улица Арашан).
Чуйский РЭС
- 9.00-16.00 — село Чуй (улица Шоссейная);
- 9.00-13.00 — город Токмок (улицы Саадаева, Киргизская, Веселая).
3Нарынская область
- 10.00-17.00 — села Ак-Кудук, Калинин, Жаны-Куч;
- 9.00-17.00 — город Нарын (областная больница);
- 10.00-18.00 — село Казарман.
4Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кара-Суу, Талды-Булак, Бал-Бал.
5Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 – город Каракол (улицы Транспортная, Кыдыр аке, Айни, Жусаева, Абдрахманова, Коенкозова), поселок городского типа Пристань, села Кок-Сай, Жер-Уй, Темир-Канат, Айыл-Суу, Боконбаево, Шор-Булак, Кажы-Сай, Тосор, Тилекмат, Кызыл-Суу, Арал, Жергез, Кайырма-Арык, Кара-Кыз, Ичке-Жергез, Боз-Учук, Качыбек, Ак-Чий, Кызыл-Кыя, Качыбек, Каракол, Уч-Кайнар.