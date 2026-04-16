Скрининг детей сразу после рождения в КР помогает выявлять заболевания

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) с 2019 года функционирует отдел неонатального скрининга по ранней диагностике врожденных заболеваний у новорожденных.

По данным медучреждения, в 2019-м проводили диагностику только врожденного гипотиреоза. Но сегодня неонатальный скрининг расширен и охватывает три заболевания: врожденный гипотиреоз (ВГ), феникетонурия (ФКУ) и адреногениатльный синдром (АГС). Ежегодно улучшается охват новорожденных данным скринингом. Если в 2020 году выполнили 24 тысячи 427 анализов на ВГ, то в 2025-м показатель вырос до 84 тысяч 216.

Читайте по теме Врожденные аномалии детей. Как ранняя диагностика может изменить ситуацию

С 2023 года начато исследование на ФКУ. В 2025 году исследование на ФКУ проведено 49 тысячам 713 новорожденным. С апреля 2025-го внедрено обследование на адреногенитальный синдром и выполнено 60 тысяч 753 исследования.

Кроме того, в отделении оториноларингологии НЦОМиД проводится мониторинг и учет проведенного аудиологического скрининга новорожденным в родильных домах республики. За 2025 год провели 24,4 тысячи аудиологических скринингов новорожденным. А в отделении офтальмологии и перинатальном центре НЦОМиД ведут диагностику и учет ретинопатинии у недоношенных. За 2025 год общее количество осмотров на предмет выявления ретинопатии недоношенных достигло 2 тысячи 584.

В результате таких скринингов ежегодно по КР выявляются около 30-40 детей с ВГ, 2-3 — с ФКУ, 50-60 — с нарушением слуха и 90-100 ретинопатией недоношенных. Все они находятся под наблюдением врачей НЦОМиД и им проводятся в том числе высокотехнологическое лечение.

Для сравнения: с 1 января 2023 года в России массовый неонатальный скрининг расширен с 5 до 36 заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию и первичные иммунодефициты. В США неонатальный скрининг охватывает более 50 заболеваний (диапазон 30-80 в зависимости от штата), что позволяет выявлять патологии до начала симптомов.