Мэрия Бишкека прокомментировала снос дерева на улице Киевской

В мэрии Бишкека сообщили, что снос дерева на улице Киевской был проведен на законных основаниях и по официальному обращению Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Напомним, ранее житель столицы выразил обеспокоенность вырубкой крупного карагача на участке между улицами Абдрахманова и Тыныстанова, отметив, что дерево выглядело здоровым и не представляло опасности.

В муниципальном предприятии «Бишкекзеленстрой» пояснили, что обращение о сносе поступило в связи с тем, что зеленое насаждение препятствовало проведению строительных работ на улице Киевской, 74.

Специалисты предприятия провели выездное обследование и составили акт № 10 от 4 апреля 2026 года. Согласно заключению, к сносу подлежало одно дерево породы вяз (карагач), расположенное в зоне строительных работ.

В мэрии подчеркнули, что все работы были выполнены в установленном порядке, с оформлением необходимой разрешительной документации и соблюдением действующих процедур.

По данным городских служб, решение о сносе было принято исключительно в рамках обеспечения проведения строительных работ на указанной территории.