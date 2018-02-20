Суд Шыкмаматова. Начался допрос обвиняемого

В Бишкекском городском суде продолжают рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Первомайского райсуда по делу лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова.

Начался допрос подсудимого. Он заявил, что вину не признает, а дело в отношении него носит политический характер, так как состава преступления нет.

По его словам, в 2011 году из бюджета выделили 4 миллиона сомов для приобретения аудиторам Счетной палаты служебных машин. «Аудиторы знают, как неэффективно тратятся бюджетные деньги на госзакупках, в том числе по приобретению служебных авто. Как показывает практика, госорганы часто покупают дорогие и некачественные автомобили для служебного пользования», — заявил Алмамбет Шыкмаматов.

В 2007 году Жогорку Кенеш закупил 70 новых, но старой модификации, «Тойот Камри» по $29 тысяч за каждую. Через четыре года эксплуатации 70 процентов авто пришли в негодность. И таких примеров сотни. Алмамбет Шыкмаматов

«Поэтому в целях экономии и приобретения качественных автомашин аудиторы решили закупить автомашины «Мерседес» начала 2000-х годов выпуска по рыночным на тот момент ценам. Объявили тендер, по итогом которого победила компания «Барат Люкс». Аудиторы Иманалиев, Султанкулов, Абдуллаева и Медетов сами проверяли качество автомашин и рекомендовали фирме, что закупать. В противном случае фирма-победитель могла поставить изношенные, некачественные, битые авто. Другого механизма контроля не было», — рассказал Алмамбет Шыкмаматов.

Он подчеркнул, что формально это нарушение процедуры госзакупок, поскольку победитель сам должен был поставить машины, без рекомендации аудиторов. Но преступлением это не является, так как нет ни корысти, ни ущерба.

«Как показало время, такое решение было правильным, так как сэкономили 700 тысяч сомов, а машины по сей день обслуживают сотрудников Счетной палаты и находятся в хорошем состоянии. Самое главное то, что я не участвовал в тендере и не подбирал автомобиль. Не имею отношения к нарушениям процедур тендера. Когда я в Москве сдавал сессию в Академии госуправления при президенте РФ, аудитор Медет Ишенов рекомендовал машину моей супруги фирме «БаратЛюкс», и он же на ней ездил потом. Это все установлено на следствии и в суде первой инстанции», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Победителем фирму «Барат Люкс» единогласно признала тендерная комиссия из шести человек, я в нем не участвовал. Алмамбет Шыкмаматов

Отметитм, допрошеные свидетели указывали на то, что Алмамбет Шыкмаматов в тендере не участвовал, и жаловались на давление со стороны следователей.

Алмамбет Шыкмаматов приговорен районным судом к выплате штрафа в 5 миллионов сомов. Он признан виновным по статье «Коррупция».

17 февраля 2017 года генеральный прокурор возбудила в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова уголовное дело по статье 303 (коррупция) УК КР. По данным Генпрокуратуры, он включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи. ГП КР считает, что реальная цена авто на то время якобы составляла около $10 тысяч. Суд счел все доводы обоснованными, а преступление доказанным.