Общество

В КР появился первый в ЦА механизм раннего оповещения о новых наркотиках

Принципиально новый государственный национальный механизм раннего оповещения о появлении новых наркотиков, психоактивных веществ, предпрекурсоров и их аналогов появился в Кыргызстане.

На пресс-конференции в СБНОН МВД КР рассказали, что механизм раннего оповещения (МРО), направленный на защиту населения от наркоугроз нового поколения, включает в себя два ключевых звена — республиканский центр мониторинга (РЦМ) при МВД КР и комиссию по наркотикам и наркотической зависимости (КННЗ).

Председатель комиссии по наркотикам и наркотической зависимости Тимур Исаков отметил важность своевременного внедрения механизма для мониторинга неконтролируемых психоактивных и наркотических веществ.

«Генеральная ассамблея ООН, международный комитет по контролю над наркотиками, управление ООН по наркотикам и преступности рекомендовали каждому государству осуществлять мониторинг. В связи с этим в нашей стране была организована работа по запуску механизма раннего оповещения о появлении таких веществ», — поделился Тимур Исаков.

Механизм утвержден постановлением кабинета министров от 31 июля 2025 года и представляет собой единый межведомственный инструмент превентивного контроля, обеспечивающий оперативное выявление и оценку рисков распространения опасных веществ до их массового оборота.

Создание механизма — это переход Кыргызстана к системной и научно обоснованной модели реагирования на современные наркоугрозы. Теперь решения о введении новых веществ под контроль будут приниматься не постфактум, а на основе анализа, прогноза и раннего выявления. Механизм направлен на сокращение промежутка между первым сигналом о появлении нового вещества и фактическим введением его под государственный контроль, что позволяет защитить общество и особенно молодежь от опасных синтетических соединений.

Республиканский центр мониторинга выполняет роль аналитического и координационного ядра, обеспечивает сбор информации от министерств, ведомств, лабораторий и научных учреждений, проводит анализ данных, классификацию новых соединений. Вся собранная информация поступает в комиссию, которая рассматривает данные, проводит экспертные обсуждения и формирует единые рекомендации для кабмина. В состав комиссии входят представители 21 государственного органа — МВД, Минздрава, Минэкономики и коммерции, Минюста, ГКНБ, ГТС, Генпрокуратуры и других.

Председатель комиссии подчеркнул, что подобный механизм выявления ранних признаков угроз со стороны некоторых новых веществ существует в Европе.

«Эти вещества формально не являются наркотиками, но представляют собой психоактивные вещества, которые могут сильно навредить организму человека, — подчеркнул он. — Этот тренд начал свое активное распространение по всему миру с 2014 года. Появляются новые модификации психоактивных веществ, устаревшие медпрепараты, представляющие опасность для организма человека и которые можно использовать в рекреационных целях. Их запускают в оборот, который формально не является незаконным, но может представлять опасность для здоровья».

Тимур Исаков добавил, что ни система ООН, ни национальные органы не успевают справиться с быстрой оценкой этих веществ, в результате они годами находятся в обороте. Для сокращения сроков обработки и оповещения и был внедрен новый механизм. Он выразил надежду, что не только Кыргызстан, но и другие соседние государства введут этот механизм в свою систему работы мониторинга опасных веществ, потому как сообща всегда легче выявлять угрозы.

Эта система отлично работает в странах Европы. Какая-то из них получает информацию о появлении подозрительного вещества, она мгновенно распространяется во все компетентные органы Евросоюза, и начинается оперативная оценка

Тимур Исаков

Ответственный секретарь КННЗ Зульхумар Борбоева отметила, что механизм — единственный в своем роде во всей Центральной Азии. Кыргызстан — первая страна, которая внедрила эту систему. Она подчеркнула, что сейчас необходимо ее внедрять во всех странах региона. Механизм направлен на сокращение промежутка между первым сигналом о появлении нового вещества и фактическим введением его под государственный контроль, что позволяет защитить общество, и особенно молодежь, от опасных синтетических соединений.

24.kg
Фото 24.kg. республиканский центр мониторинга
Руководитель РЦМ Марсель Дооталиев рассказал журналистам о том, что на сегодняшний день новые психоактивные вещества и их состав очень быстро меняются. Он выразил надежду, что новый механизм позволит предотвратить распространение и заранее узнавать об опасности. Он добавил, что благодаря действиям представителей комиссии по наркотикам и наркотической зависимости усилена ответственность по аптечной наркомании.

Особое внимание уделяется мониторингу лекарственных препаратов с риском немедицинского использования, а также разработке профилактических рекомендаций и повышению уровня информированности населения.
