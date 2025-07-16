Общеобразовательным учреждениям присвоят имена выдающихся деятелей Кыргызстана

Зампред кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел очередное заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.







По его данным, на заседании рассмотрено более 20 вопросов.

Принято решение ряду общеобразовательных школ и одному начальному профессиональному образовательному учреждению присвоить имена Касыма Тыныстанова, Иманалы Айдарбекова, Исхака Раззакова, Абсамата Масалиева, Аалы Токомбаева, Саякбая Каралаева, Кусейна Карасаева, Чингиза Айтматова и прочих деятелей.