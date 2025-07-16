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Власть

Общеобразовательным учреждениям присвоят имена выдающихся деятелей Кыргызстана

Фото кабинета министров. Зампред кабинета министров КР Эдиль Байсалов

Зампред кабинета министров КР Эдиль Байсалов провел очередное заседание комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей страны. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его данным, на заседании рассмотрено более 20 вопросов.

Принято решение ряду общеобразовательных школ и одному начальному профессиональному образовательному учреждению присвоить имена Касыма Тыныстанова, Иманалы Айдарбекова, Исхака Раззакова, Абсамата Масалиева, Аалы Токомбаева, Саякбая Каралаева, Кусейна Карасаева, Чингиза Айтматова и прочих деятелей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336464/
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