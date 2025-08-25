Кыргызстан вводит современные стандарты в медико-социальной экспертизе для ЛОВЗ

С начала сентября 2025 года в Кыргызстане вступают в силу новые правила установления инвалидности. Об этом сообщает Министерство юстиции.

По его данным, эта инициатива разработана Министерством юстиции совместно с Национальным институтом стратегических инициатив и стала частью политики по дебюрократизации системы госуслуг. Изменения затрагивают один из самых чувствительных вопросов для граждан — сроки установления инвалидности.

Сегодня для подтверждения инвалидности людям приходится регулярно проходить медико-социальную экспертизу. Даже гражданам с тяжелыми и необратимыми нарушениями здоровья инвалидность I группы устанавливается лишь на ограниченный срок. Это приводит к бюрократии, стрессу и лишней нагрузке как для самих граждан, так и для врачебных комиссий. Постановление кабинета министров направлено на решение этой проблемы.

Теперь инвалидность I группы будет назначаться сроком на семь лет;

II группы — на четыре года;

III группы — на два года.

В новых правилах закреплено право гражданина или его представителя самостоятельно инициировать досрочное снятие инвалидности, если состояние здоровья улучшилось.

По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, на начало 2024 года в Кыргызстане насчитывалось более 217 тысяч лиц с инвалидностью. Среди наиболее распространенных диагнозов, по которым устанавливается инвалидность I группы, тяжелые инсульты с полной потерей двигательных функций, детский церебральный паралич с глубокой степенью поражения, рассеянный склероз в тяжелой стадии, ампутации двух и более конечностей, полная слепота и глухота, а также состояния, требующие постоянного гемодиализа. Эти заболевания считаются необратимыми, поэтому прежняя практика ежегодного подтверждения инвалидности становилась для граждан ненужным испытанием.

Для комиссий это также шаг вперед: высвобождаются ресурсы, которые можно направить на те случаи, где действительно необходимо экспертное заключение. Подобный подход уже давно является частью социальной политики во многих странах: в Германии, Канаде, Швеции, Казахстане, России, где при необратимых нарушениях здоровья инвалидность закрепляется на длительные сроки или бессрочно. Теперь этот современный принцип закреплен и в Кыргызстане.

Важно: проект не требует дополнительных расходов из бюджета и уже прошел общественное обсуждение без возражений.