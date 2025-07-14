Положение о комиссии по военно-техническому сотрудничеству утвердил кабмин

Положение о комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю утвердил кабинет министров. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Согласно документу, в нее вошли:
- первый заместитель председателя правительства (председатель);
- министр экономики и коммерции (заместитель председателя);
- министр обороны (заместитель председателя);
- секретарь Совета безопасности;
- министр иностранных дел;
- министр внутренних дел;
- министр финансов;
- министр чрезвычайных ситуаций;
- первый заместитель председателя ГКНБ – директор Пограничной службы;
- председатель Государственной таможенной службы при Минфине.