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Власть

Положение о комиссии по военно-техническому сотрудничеству утвердил кабмин

Положение о комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю утвердил кабинет министров. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, в нее вошли:

  • первый заместитель председателя правительства (председатель);
  • министр экономики и коммерции (заместитель председателя);
  • министр обороны (заместитель председателя);
  • секретарь Совета безопасности;
  • министр иностранных дел;
  • министр внутренних дел;
  • министр финансов;
  • министр чрезвычайных ситуаций;
  • первый заместитель председателя ГКНБ – директор Пограничной службы;
  • председатель Государственной таможенной службы при Минфине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336052/
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